Steam Machine, da iBuyPower, servirá para jogos online e custará o mesmo que um XBox One

Steam Machine, da iBuyPower FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um novo protótipo de Steam Machine, console “alternativo” para jogos online que usa o sistema operacional Steam, para jogos em PC, foi anunciado para 2014. Fabricado pela iBuyPower, ele deverá custar cerca de US$ 499 nos Estados Unidos, o mesmo preço que se paga por lá em um XBox One. As informações são do site The Verge.

Segundo a empresa, o aparelho será maior que um PlayStation 4 e menor que o XBox One. O HD será de 500 gigabytes e a conectividade incluirá Wi-Fi e Bluetooth. O processamento, essencial para games de alta resolução, ficará a cargo de uma CPU “multicore” da AMD junto com uma placa gráfica AMD Radeon R9 270. A iBuyPower é uma empresa especializada em computadores customizados, com o cliente montando o seu a partir de diversas opções de peças.

O equipamento também virá com um controlador Steam, fabricado pela Valve, a mesma empresa que desenvolveu o sistema operacional Steam (baseado em Linux) e o primeiro protótipo de Steam Machine em novembro, testado pelo site The Verge. O console da iBuyPower rodará jogos configurados para esse sistema operacional.

Segundo matéria do Link desta segunda-feira, os PCs são a segunda plataforma de games mais popular do Brasil depois dos consoles. “Quem usa um PC para jogar é mais fanático, um geek. Já o console tem caráter mais social, por ser jogado na TV, e é muito popular nas famílias”, disse ao Link Bertrand Chaverot, representante na América Latina da distribuidora de games Ubisoft, a maior do País.

Uma tendência forte nos PCs hoje é a da distribuição digital, na qual a venda de jogos físicos é substituída pelo download dos programas. No País, a venda digital já se sobrepõe à de títulos físicos. São 21,5 milhões de jogadores do primeiro modelo, contra 18,9 milhões do segundo. A maior parte desses downloads é feita por meio de plataformas de distribuição online, como é o caso das rivais Steam, mantida pela Valve, e a Origin, da Electronic Arts.