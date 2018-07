Os brasileiros têm até esta terça-feira, 31, para participar da consulta pública que definirá a reforma da Lei de Direitos Autorais.

No ar desde o final de junho, a consulta funciona na forma de blog, coletando as opiniões por tópicos. O Transparência HackDay coletou os dados e fez algumas análises interessantes que merecem ser discutidas.

Há cinco comentaristas que, sozinhos, fizeram 11% do total de comentários (650 comentários) em apenas 24 horas. Destes, 637 eram contrários à proposta. Um usuário, sozinho, fez 120 comentários em duas horas.

No geral, releitura gráfica do Thackday mostra uma enxurrada de comentaristas contrários à proposta e favoráveis a deixar a lei como está (votaram pelo retorno do texto original).

“Como vai ao Congresso um projeto de lei com essa falta de aceitação?”, disse Glória Braga, superintentende do Ecad, à reportagem do Caderno 2. Ela diz que o Ecad monitorou a consulta por meio de sua assessoria de imprensa.

O Ministério da Cultura (MinC), porém, fala de “tentativas ideológicas de interditar o debate”. “O que dá qualidade ao debate é justamente tudo isso que chega como crítica, como sugestão”, disse José Luiz Herência, secretário de políticas culturais do MinC.

A consulta está aberta à contribuições apenas até esta terça. A expectativa é que, a partir da participação popular, um novo texto seja redigido e apresentado até o final do ano.