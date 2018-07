Dos profissionais consultados, 45% escolheriam iPhone ou iPad

NOVA YORK – Gestores de recursos preferem usar produtos da Apple no trabalho em vez do BlackBerry, da Research in Motion, mostrou uma pesquisa do Aite Group nesta quinta-feira.

Dos 402 consultores financeiros consultados, 45% disseram que escolheriam um iPhone ou iPad da Apple, enquanto 14% escolheriam um BlackBerry.

A empresa de pesquisas, cujo foco são serviços financeiros, realizou a pesquisa em março, bem antes da recente interrupção nos serviços da RIM que deixou muitos usuários do BlackBerry de todo o mundo sem acesso a funções de e-mail e outros serviços.

O estudo revelou que o uso de dispositivos móveis é cada vez mais importante para os consultores, dos quais muitos atendem clientes com aparelhos portáteis que têm acesso a serviços de corretagem online de ações.

Quase metade dos consultores entrevistados disse que o acesso a aplicativos de negócios é uma parte “importante” ou “muito importante” de sua estratégia de tecnologia para 2011.

