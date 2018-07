Consumidor ainda vê o iPhone como o celular ideal; diz pesquisa

O iPhone é o smartphone que mais tem agradado os consumidores norte-americanos. De acordo com uma pesquisa com 1.074 donos de smartphones, realizada pelo CFI Group, os consumidores que compraram um iPhone têm 83% de grau de satisfação, o que coloca o telefone da Apple como um líder disparado nos EUA. Em seguida aparecem os telefones com o Android (77%), o Palm Pre (77%), os celulares BlackBerry (73%) e o Palm Treo (70%). Modelos de outras marcas ficaram com 66%.

13/10/2009 | 18h35

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo