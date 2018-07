O presidente francês deixa coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24. FOTO: Michel Spingler/AP

O presidente francês Nicolas Sarkozy disse que sua página no Facebook foi hackeada — e brincou com os erros de digitação do intruso que publicou uma mensagem afirmando que o líder francês não seria candidato para um segundo mandato.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Sarkozy escreveu nesta segunda-feira, 24, em sua página oficial do Facebook que a conta havia sido hackeada na noite anterior e afirmou: “talvez para me lembrar que nenhum sistema é infalível”.

O site do jornal francês 20 Minutes publicou uma imagem da mensagem falsa do hacker. O texto tinha erros de acentuação e de digitação.

Sarkozy escreveu que o anúncio de que não concorreria a um segundo mandato em 2012 foi “um pouco apressado”. Mas não afirmou se seria candidato ou não.

Mais de 380 mil pessoas “curtiram” a mensagem falsa.

/ AP