Nubank Conta-corrente do Nubank chega sem cartão de débito e sem pagamento de boleto

Anunciada nesta terça-feira, 24, a conta corrente do Nubank, chamada de NuConta, tem uma estrutura muito parecida que a da conta de investimentos do tempo da CPMF. Era usada para driblar o tributo e incentivar o investimento.

A condição de liquidez diária combinada com a manutenção de investimentos é um atributo interessante desta conta, mas as limitações de utilização precisam ser melhoradas para que as pessoas realmente vejam vantagens e passem a serem correntistas.

Não vejo grande inovação no serviço, mas uma oportunidade de mercado usando desse tipo de entidade, que é um misto de serviço online com instituição financeira. Pelo fato de terem custos baixos, o Nubank pode operar transferindo parte dos ganhos aos clientes.

Mas, é importante lembrar que hoje já existem alternativas baratas até mesmo para contas para pessoas jurídicas. É o caso do Banco Inter que oferece tarifa zero, transferências (TED/DOC) ilimitados e até 100 boletos emitidos gratuitamente.

O problema do Nubank é que, com o crescimento e tendo que atender todas as exigências legais das operações bancárias, os custos irão subir. É esperar para ver.

*É PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP