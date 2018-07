Aproximadamente 150 mil usuários do Gmail tentaram acessar suas contas na manhã desta segunda-feira, 28, e não conseguiram. Continuaram tentando. Quando finalmente conseguiram acesso, surpresa! Todas as mensagens, anexos e arquivos de conversas via Gtalk tinham sumido. O Gmail os tratava como usuários novos, com direito a mensagens de boas vindas na caixa de entrada e tudo.

O problema ainda não foi resolvido e, segundo o Google informa pelo Apps Status Dashboard, os engenheiros estão trabalhando para consertar o problema e as mensagens perdidas serão restauradas assim que possível, mas uma previsão de tempo não é dada. Primeiramente, o Google afirmou que o defeito havia afetado menos de 0,29% da base de usuários do Gmail, algo em torno de 500 mil usuários. Logo em seguida, corrigiu o número para menos de 0,08% dos usuários, o que significa cerca de 150 mil pessoas.

Pelo fórum de ajuda do Gmail, um engenheiro do Google afirmou que as contas atingidas estão, agora, totalmente desativadas. “Estamos em processo de fazer que essa desativação seja apenas para o Gmail, assim você terá acesso novamente a outros serviços do Google em breve”, disse em resposta a um dos usuários teve suas mensagens apagadas.

Quem primeiro noticiou a falha foi o Engaget, mas quem apareceu com uma possível solução para problemas futuros foi o Mashable, que indica o aplicativo Gmail Backup. Compatível com PC, Mac e Linux, o programa faz uma cópia de todas as mensagens da conta cadastrada.

FOTOS: Reprodução

Já vimos esse filme este ano

Mas foi com o Hotmail e, aparentemente, em uma proporção muito menor. No segundo dia de 2011, alguns usuários do serviço de e-mail da Microsoft, o mais popular do mundo, reclamaram que mensagens antigas haviam sido apagadas de suas contas. No dia seguinte, a empresa afirmou que já havia reparado o problema e as mensagens perdidas foram recuperadas. A Microsoft não divulgou qual foi a extensão da falha, nem quantos usuários foram atingidos. A central do Hotmail recebeu 489 queixas sobre o assunto.

Você foi um dos atingidos pela falha do Gmail? Conte aí nos comentários.