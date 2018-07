Sistema tuíta cada vez que identifica uma alteração na Wikipedia feita de dentro do parlamento. FOTO: Reprodução Sistema tuíta cada vez que identifica uma alteração na Wikipedia feita de dentro do parlamento. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um desenvolvedor britânico criou um projeto com código aberto para rastrear edições de artigos da Wikipédia que tenham sido editados a partir de computadores de dentro do parlamento britânico.

Por meio da conta no Twitter @ParliamentEdits, criada pelo jornalista e programador Tom Scott e o desenvolvedor Ed Summers, o sistema tuíta automaticamente sempre que a Wikipédia é editada por alguém de dentro do parlamento.

Esse rastreamento é possível a partir do número IP dos computadores do parlamento britânico, mas agora está ameaçado porque o números foram alterados e Scott está enfrentando dificuldades para obter os novos números.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Scott afirma que solicitou o número do IP dos computadores do parlamento britânico por meio da lei de acesso à informação, mas que seu pedido foi recusado com a alegação de que “divulgar os dados poderia prejudicar a prevenção ou detecção de crimes”.

O @ParliamentEdits foi criado após uma onda de notícias no Reino Unido sobre funcionários do governo que editaram trechos da Wikipedia de dentro do local de trabalho. Entre as descobertas está a de que um total de 5,5 mil edições foram feitas a partir de computadores do Parlamento desde 2003. As alterações identificadas pela conta no Twitter vão desde correções gramaticais simples até outras mais avançadas.

Apesar da recusa do governo britânico de fornecer os dados, o jornalista e desenvolvedor tem conseguido manter o projeto no ar porque parte dos IPs atribuídos ao parlamento é de conhecimento público e os dados mantidos em sigilo são de algumas máquinas em específico.

Em diversos países, incluindo o Brasil, casos de edições na Wikipédia de dentro de órgãos do governo estão sendo identificados, alguns para tentar beneficiar políticos ou o governo. Nos Estados Unidos, usuários de dentro do congresso foram banidos do site após realizarem uma série de alterações, como escrever na página sobre o ex-secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, que ele é “um lagarto extraterrestre que se alimenta de bebês mexicanos”.

Um outro sistema de rastreamento na Rússia, o @RuGovEdits, descobriu que alguém dentro do governo russo editou páginas da Wikipédia acusando soldados ucranianos de derrubar o voo MH17 da Malásia Airlines.

Contas no Twitter similares a @ParliamentEdits já foram criadas também nos EUA (@congressedits), Canadá (@gcaedits), na Suécia (@RiksdagWikiEdit) e França (@WikiAssemblee).

A Wikipédia é um projeto colaborativo. Qualquer pessoa pode editar o conteúdo de uma página, mas ele é revisado em até dois dias e pode ser retirado do ar se não tiver sua validade comprovada. Outros usuários também podem reportar eventuais erros identificados em um artigo.