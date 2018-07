Um estudo da ChangeWave comprova: quem tem um iPhone continua a ser o dono de celular mais satisfeito com seu aparelho. 77% das pessoas que possuem um celular da Apple disseram estar “muito satisfeitos”.

Em maio, a mesma pesquisa apontou que o grau de satisfação com o aparelho 3GS (o mais bem colocado na época) era de 81%. Agora, foi o iPhone 4 com 32 GB de memória que foi melhor avaliado por seus usuários: 84% de aprovação máxima, mesmo com os problemas na antena.

A Motorola vem em segundo lugar em nível de satisfação, como 71% dos consumidores muitos satisfeitos. O Milestone 2 agradou totalmente 74% de seus usuários, 5% a mais que seu antecessor.

O EVO 4G da HTC, apesar de aprovação de 76%, superior à da Milestone 2, não conseguiu levar sua fabricante para o segundo lugar a lista. A culpa é dos demais produtos da marca, que tiveram em média apenas 45% dos usuários plenamente contentes com seu aparelho. A HTC ficou na terceira posição com 63% de satisfação máxima.

O Galaxy S, recém lançado pela Samsung, conquistou totalmente 55% de seus usuários, e a empresa teve média de 28% de aprovação. O Torch, da RIM, satisfez 64% de seus compradores, 16 pontos percentuais a mais que o Blackberry Bold, o modelo anterior, mas esse crescimento não foi suficiente para tirar a empresa do quarto lugar.

O ChanceWave, centro de pesquisa independente, entrevistou 1.212 pessoas que compraram um smartphone nos últimos seis meses. Um das perguntas feitas aos usuários que não são clientes da operadora AT&T foi se, caso o iPhone estivesse disponível também para outras operadoras, eles trocariam de celular.

E 46% responderam que não. Se manteriam fieis a seus smartphones atuais. Mas ainda há os 34% que disseram que sim, que migrariam para o telefone da Apple caso acabasse a exclusividade com a AT&T nos Estados Unidos, o que mostra uma grande fatia de mercado americano que ainda pode ser explorada pela empresa de Steve Jobs. Os outros 20% não souberam responder.