O número de publicações com conteúdos violentos punidos por violar regras do Facebook aumentou quase 10 vezes em um ano - passou de 3,4 milhões no primeiro trimestre de 2018 para 33,6 milhões no mesmo período de 2019, segundo o Relatório de Transparência divulgado pela plataforma.

Leia mais Facebook removeu 2,2 bilhões de contas no 1º tri de 2019

Dado Ruvic / Reuters O número de publicações que foram punidas pelo Facebook por conteúdo violento passou de 3,4 milhões no primeiro trimestre de 2018 para 33,6 milhões no mesmo período de 2019, segundo o Relatório de Transparência divulgado pela plataforma.

O documento traz dados relacionados às sanções aplicadas pela plataforma diante de publicações que violam as regras internas da rede social.

Do total de 33,6 milhões conteúdos violentos punidos, 171 mil foram alvo de reclamações que questiovam a retirada das postagens e solicitavam a retomada das mesmas.

Cerca de 70 mil mensagens foram republicadas - 24 mil após o recebimento de reclamação e 45 mil por iniciativa própria do Facebook.

Além dos conteúdos violentos, a empresa também puniu mensagens com discursos de ódio. O número de publicações removidas, marcadas ou cujos autores tiveram as contas suspensas saiu de 2,5 milhões para 4 milhões na comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e de 2019.

Os posts de propaganda terrorista sancionados também subiram no mesmo período: saíram de 1,9 milhão no primeiro trimestre de 2018 para 6,4 milhões nos primeiros três meses de 2019.

As punições foram tomadas com base nos "Padrões da Comunidade", conjunto de regras que definem o que é proibido na rede social, juntamente com os "Termos de Serviço" e as "Políticas de Privacidade".

Entre os tipos de conteúdos vetados pelo facebook estão publicações com nudez, imagens de violência extrema, de suicídio ou automutilação, vendas não autorizadas, mensagens de apoio a causas ou grupos terroristas e discurso de ódio.

Com base nesses parâmetros, a rede social monitora as publicações de seus usuários, além de receber denúncias apontando violações às regras.

Entre as providências tomadas estão a cobertura de publicações com avisos (como indicando que se trata de conteúdo violento), a remoção de um conteúdo, a suspensão de uma conta ou até mesmo o repasse da denúncia para autoridades quando se tratar de um crime. No caso de notícias falsas, não há remoção, mas limitação do alcance no newsfeed dos usuários.

Os relatórios de transparência são divulgados periodicamente pela plataforma e estão disponíveis na rede social. / Agência Brasil