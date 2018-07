Contos de Machado de Assis; Clarice Lispector e Juan Carlos Onetti de graça na web

A rede social para quem gosta de livros, O Livreiro, oferece para leitura os contos ‘A causa secreta’, de Machado de Assis, ‘O crime do professor de matemática, de Clarice Lispector, e ‘Montaigne’, de Juan Carlos Onetti. As narrativas estão disponíveis e os participantes têm a opção de ler na tela do computador ou fazer download. Para isso, O Livreiro promoveu parcerias com editoras.

21/10/2009 | 17h40