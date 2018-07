Desde o início do ano, o assunto é um só: iPad, o tablet da Apple. O falatório sobre o novo gadget da Steve Jobs é tanto as outras iniciativas nessa mesma área ficam de lado. Mas a HP, fabricante de computadores, conseguiu desviar parte dos holofotes para si mesma nessa semana, ao lançar um vídeo no YouTube que mostra seu novo produto. Trata-se do Slate, o tablet da HP que irá rodar com Windows 7 e permitir a exibição de vídeos em Flash – função que os produtos da Apple não fazem.

O vídeo mostra que o tablet da HP se parece muito com o iPad – boa resposta aos toques na tela e acesso fácil à aplicativos e jornais e revistas digitais. Detalhes de preços e data de lançamento não foram divulgados pela empresa.

À primeira vista, a maior diferença parece ser rodar vídeos em Flash, coisa que iPhone e iPods não fazem. Porém, os produtos da Apple contam com aplicativos que fazem com que seja totalmente possível a navegação no YouTube, por exemplo. Assim, o grande ponto na verdade é: o Slate terá como sistema operacional o Windows 7. Isso significa que milhões e milhões de pessoas que tem o produto de Bill Gates em seus computadores e já estão acostumadas com esse ambiente, terão a opção de um tablet “da mesma família”. Isso pode ser decisivo no sucesso do Slate.

“Com esse produto, você terá uma experiência completa na navegação pela internet na palma da sua mão”, disse Phil McKinney, vice-presidente de tecnologia da HP e chefe de tecnologia, no blog oficial da empresa.

Para quem se interessou, segue abaixo um vídeo de longos cinco minutos mostrando o Slate navegando pelo New York Times, clipes e games (os dois últimos, em Flash).

Sony entrando na briga

Quem também quer uma fatia do mercado de tablets é a Sony. Nobuyuki Oneda, CEO da empresa japonesa, disse à Computerworld: “Essa é uma área que nos interessa muito. Estamos confiantes que temos a habilidade necessária para criar um bom produto. Estamos atrasados em comparação com a Apple e seu iPad, mas realmente achamos que podemos ser importantes neste setor”.