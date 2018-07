Agora, a Sharp desenvolveu no Japão uma tecnologia que piora ainda mais esse tipo de gravação: raios infravermelhos.

À esquerda, reprodução comum; à direita, como ficam os raios infravermelhos

O sistema, desenvolvido em parceria com o Japanese National Institute of Informatics, usa lâmpadas infravermelhas que pulsam dez vezes por segundo. Quem assiste ao filme não vê na hora. Mas, na gravação, as luzes formam borrões que com certeza incomodam bastante na hora de assistir ao filme.

Segundo o autor da idéia, Isao Echizen, a tecnologia pode se popularizar em dois ou três anos. “É barata, de fácil instalação e é um método efetivo de prevenção”, disse.