Andrey Ternovsky, criador do Chatroulette, quer acabar com a pornografia do chat randômico. Para isso, ele chamou ninguém menos do que Shawn Fanning, o criador do Napter. Assim como Ternovisky, que criou o popular chat em vídeo e ganhou o mundo aos 17 anos, Fanning também conseguiu a fama antes dos 20 anos, quando despertou a ira das gravadoras com o software de P2P.

O Chatroulette já tem um serviço para reportar conduta indevida, mas isso é totalmente insuficiente para barrar a pornografia. A solução seria um software de reconhecimento de imagens.

Hoje, 80% dos usuários do Chatroulette são homens. E grande parte desses vão ao chat só com uma intenção: pornografia. Basta testar: em alguns minutos no Chatroulette, a maioria das ‘pessoas’ que aparecem são apenas as partes íntimas mostradas em close para a webcam.

Esse problema já foi apontado em vários lugares — incluindo aqui no Link –, e agora está se tornando uma pedra no sapato bastante incômoda para Ternovisky conseguir monetizar o serviço.

Fanning disse que está “fascinado” com Andrey e seu Chatroulette. “Eu quero ajudá-lo da maneira que puder”.