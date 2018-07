Fornecedores de conteúdo exclusivo incluirão de Madonna ao Wall Street Journal

SÃO PAULO – O YouTube anunciou o lançamento de cem canais de programação original, com conteúdo fornecido por parceiros como o Wall Street Journal, Madonna, Jay-Z e Ashton Kutcher. Os novos canais vêm para disputar público e receita publicitária com a TV tradicional.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

É a maior investida em conteúdo de alta qualidade já feita pela YouTube. Marca uma significativa mudança de foco do site: de conteúdo gerado por usuários para programação original e exclusiva.

O Google, dono do YT, gastará inicialmente cerca de US$ 100 milhões (R$ 170 milhões, aproximadamente) pelo novo conteúdo (como adiantamento de receita publicitária de cada canal). Serão 25 horas de programação inédita por dia.

A maior parte dos canais irá ao ar no ano que vem. Outras personalidades que terão canais próprios incluem a ex-estrela do basquete Shaquille O’Neal, o skatista Tony Hawk e o ator Rainn Wilson (da versão americana da série The Office). Entre as organizações de mídia que fornecerão conteúdo estão as produtoras Lionsgate (Mad Men) e FremantleMedia (X-Factor), a agência de notícias Thompson Reuters, o conglomerado Hearst e os sites Slate e The Onion.

Robert Kyncl, diretor global de parcerias de conteúdo do YT, disse num post no blog oficial da empresa: “A TV a cabo expandiu nossas opções de programas para assistir de um punhado de canais para centenas… Hoje, a web está nos traznedo entretenimento de um leque ainda maior de produtores talentosos, e muitos dos canais fundamentais da próxima geração estão nascendo, e sendo vistos, no YouTube.”