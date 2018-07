Nova tecnologia promete operar funções do automóvel com piscadas e movimentos da cabeça

FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Uma nova tecnologia de reconhecimento facial pode ajudar motoristas a controlar funções do automóvel com piscadas e movimentos da cabeça, informou o Daily Mail.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O aparelho, desenvolvido pela Harman, lê as ações através de um sensor infra-vermelho. Estas poderão controlar comandos no tocador de música, sistema de navegação, temperatura interna do veículo e celular.

Segundo o fabricante, a tecnologia conseguirá diferenciar uma piscada intencional, mais longa, das piscadas que os olhos dão normalmente. O movimento da cabeça para a esquerda ou direito pode levantar ou baixar o volume do rádio.

Outra possibilidade será atender uma ligação fazendo o movimento de “tirar do gancho”. Ou ainda controlar o ar condicionado subindo ou descendo a mão.

Um diretor da Harman entrevistado pelo Daily Mail disse que “O objetivo é reduzir as distrações no carro. Esses gestos básicos estão sendo testados em várias partes do mundo na tentativa de encontrar o sistema ideal.”

—-

Leia mais:

• Carro conectado

• Computadores feitos para nos transportar