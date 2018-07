Aplicativo Privacyfix calcula quanto o Facebook e o Google ganham a partir da sua atividade na internet

SÃO PAULO – Quanto o Facebook e o Google ganham com você por ano? No meu caso, US$ 2,69 e US$ 9,67, respectivamente. O dado vem do PrivacyFix, um aplicativo que ajuda os usuários a controlarem sua privacidade online – e a forma como as empresas utilizam as informações pessoais online.

Na matéria de capa desta semana, ‘Os donos dos seus rastros’, falamos sobre os dados coletados online e como eles podem ser usados pelas empresas.

O problema é que aprender a aumentar o controle da privacidade no Google, no Facebook e em todos os outros sites utilizados diariamente requer tempo e é preciso saber manusear bem certas opções e funções que nem sempre são tão acessíveis ou claras.

Para diminuir essa dificuldade, o Privacyfix pode ser uma saída útil tanto para ajudar a resolver problemas pontuais quanto entender como suas informação estão sendo utilizadas.

Disponível para Chrome e Firefox, o aplicativo é bem prático e funciona em português. Logo após ser instalado em seu navegador, basta acessar o app e esperar cerca de 60 segundos ou mais, dependendo do tamanho do seu histórico.

Com isso pronto basta você logar sua conta no Facebook ou do Google para ter uma análise e receber uma lista de problemas. Para resolver cada item, o Privacyfix te levará até o local de configurações de privacidade do Google ou Facebook para alterar a opção.

Quando testei fui corrigir o fato do meu perfil do Facebook estar indexado na busca do Google, visível para qualquer um. Antes de propor a alteração, o Privacy explica que o bloqueio torna mais difícil que os intermediadores de dados e publicitários encontrem minhas informações do Facebook. Porém, acabo com as chances de pessoa relevantes ou amigos em potencial me encontrem com facilidade ao usar o Google.

No campo do Google testei desativar o armazenamento do histórico de navegação anônima coletado pela empresa, recurso que alimenta a rede de anúncios do Google . O aplicativo redireciona a uma página do próprio Google que alerta que caso eu habilite essa opção passarei a ver anúncios de menor relevância do Google em outros sites.

Apesar da qualidade do serviço, a análise se mostrou falha em alguns aspectos, sugerindo correções de opções de segurança que já sigo, dando o sinal que talvez o aplicativo sirva mais como lembrete do que você deve cuidar do que um aplicativo que analisa seus dados.

E como ele usa os dados dos usuários? Lidando com privacidade, o Privacyfix parece lidar com honestidade diante do dilema dele mesmo utilizar informações suas. O alerta é dado pelo Chrome, na hora da instalação do aplicativo.

De acordo com os termos do serviço: “os seus dados permanecem completamente privados. O Privacyfix é projetado para não transmitir ou compartilhar quaisquer de seus dados (histórico, cookies ou configurações de privacidade). Todas as classificações e os cálculos do Privacyfix ocorrem dentro de seu navegador”.