2010 tinha tudo para ser o último grande ano de sucesso do Wii. Mas, com os passar dos meses, o que vimos foi a suposta imitação da concorrência eclipsar tudo que foi feito no universo dos games em muito tempo.

Desde os primeiros rumores, o Kinect era a tentativa da Microsoft de aproximar o Xbox do novo padrão criado pela Nintendo. O produto, que chegou às lojas no fim deste ano, no entanto, revelou um potencial nem sonhado pela própria Microsoft. Até cientistas entraram na brincadeira, hackeando o Kinect para usar suas funções em outras áreas do entretenimento digital – até o 3D, tende a melhorar.

O Wii, por sua vez, apresentou alguns dos seus títulos de maior peso em 2010 – entre eles, a aguardada continuação de Super Mario Galaxy e o retorno de Donkey Kong. Títulos exclusivos (como o novo Street Fighter) ampliaram o leque de opções para quem ainda lamentava o fato do Wii ter a maioria dos seus jogos focado no público casual. Apesar de estar defasado em relação aos rivais Xbox 360 e PlayStation 3, o Wii ainda teve um ano de positivo. O problema é que talvez tenha sido seu último grande ano de sucesso.

Kinect Adventures

É o jogo acompanha o Kinect – o acessório lançado pela Microsoft e que, por si só, já leva o título de melhor lançamento dos games em 2010. O game supre a necessidade inicial de ver e entender como a coisa funciona a partir de 5 minigames que exploram as possibilidades que o periférico do Xbox 360 oferece – como reconhecimento de face e de posicionamento.

WIN | Agora seu videogame vai até reconhecer sua presença

FAIL | A tecnologia ainda engatinha

FIFA World Cup

Em ano de Copa, era inevitável que um game de futebol estivesse no topo. Apesar da preferência nacional pelo Pro Evolution Soccer, a marca oficial da Copa da África pesou em favor do Fifa Soccer.

WIN | Toda a emoção da Copa no melhor game da série

FAIL | Apenas seleções

WoW: Cataclysm

RPG de maior sucesso do século até aqui, World of Warcraft alimenta sua legião de fãs com pacotes de expansão. Cataclysm chegou às lojas no fim de 2010 e, mais uma vez, a Blizzard acertou na mosca.

WIN | A progressão da história nunca foi tão bem bolada

FAIL | Preço de jogo completo

Rock Band 3

A franquia começava a dar sinais de desgaste, mas a nova edição conseguiu melhorar como simulador musical. Agora os instrumentos são mais realistas. E tem até teclado!

WIN | Agora a brincadeira ficou séria

FAIL | Melhor aprender um instrumento de verdade

Starcraft 2

Dez anos depois do primeiro título, a continuação da aventura espacial não decepcionou os fãs. Maior sucesso da Blizzard em 2010, Starcraft 2 ofuscou até o popular MMORPG World of Warcraft.

WIN | Foram mantidos os principais elementos da trama

FAIL | A estrutura não evoluiu

Super Meat Boy

Começou como aplicativo em Flash, em 2008, e virou um fenômeno. O segredo do jogo é sua simplicidade, que faz mesmo labirintos complexos parecerem fáceis. Um jogo feito com muito cuidado e senso de humor.

WIN | Psicodelia animada em desafios inteligentes

FAIL | Não agrada a todos

Red Dead Redemption

Influenciado pelo cinema de Sergio Leone e eleito jogo do ano por vários veículos especializados, ele adapta a ação de Grand Theft Auto para o velho oeste norte-americano. O game é desenhado sobre o sistema de “open world”, onde o jogador pode escolher seu caminho a partir de interações com personagens e com o mundo ao seu redor.

WIN | GTA em faroeste

FAIL | Controles ligeiramente confusos

Mass Efect 2

Lançado ainda no começo de 2010, vendeu mais de dois milhões de unidades na primeira semana e se consolidou como um dos títulos mais populares para o Xbox 360. O game ainda conta com uma inovadora conexão com seu título original, permitindo que o jogador influencie na personalidade do protagonista através de partidas salvas.

WIN | Um RPG acessível a todos, simples e envolvente

FAIL | Previsível

Pac Man – Championship Edition DX

O clássico 8-bit – conhecido por Come-Come no Brasil – ganhou cara de jogo casual e foi recebido com aplauso por fãs e críticos. Relançado nas redes Live e PSN, apresenta novos desafios, labirintos e modos de jogo.

WIN | Novos modos e labirintos para um grande clássico

FAIL | Apenas um jogador

Super Mario Galaxy 2

A continuação do melhor jogo da década passada foi quase unanimidade em todas as listas de fim de ano. O retorno de Yoshi e o empenho da Nintendo em explorar limites de controle do Wii garantiram o sucesso de Mario Galaxy 2. Parece seguir o formato de seu predecessor, mas alguns minutos de jogo já revelam as novidades.

WIN | O sucesso do primeiro jogo melhorado e amplificado

FAIL | Chefes fáceis

