Lembra do Diaspora? É uma rede social que está sendo desenvolvida por quatro estudantes da Universidade de Nova York que visam dar uma alternativa aos já estão cansados da exposição de privacidade que o Facebook praticamente impõe aos seus usuários — ou pelos menos dificulta a vida de quem não é tão simpático ao compartilhamento de sua vida pessoal. Pois bem, o Diaspora começou a distribuir os primeiros convites para as pessoas criarem seus perfis na versão alfa da rede social. O anúncio veio por um post no blog oficial e você pode tentar conseguir um convite. Basta entrar no site e se cadastrar.

O Diaspora ganhou relevância na esteira da onda de reclamações que surgiram após o Facebook alterar algumas regras que deixavam seus usuários mais expostos. Até um “Dia de deixar o Facebook” foi organizado, mas o evento não causou nem cócegas na empresa de Zuckerberg.

Daniel Grippi, Maxwell Salzberg, Ilya Zhitomirskiy e Raphael Sofaer lançaram a ideia de criar uma nova rede social, que deixaria sob controle total e de forma simples, os dados das pessoas que entrassem para o site. Para isso, pediram doações para que arrecadassem US$ 10 mil e tocassem o projeto. Até Mark Zuckerberg doou e até agora os estudantes já amealharam US$ 200 mil.

Em setembro, a equipe do Diaspora liberou o código de desenvolvimento em que trabalhavam para outros desenvolvedores. A reação foi negativa e agora resta a expectativa para ver se os rapazes ouviram as críticas para construir um bom serviço. A intenção é das melhores. “Você é dono das suas imagens, e não devia ter que desistir disso apenas para compartilhá-las. Você mantém a propriedade de tudo que compartilha no Diaspora, dando a você total controle de como suas coisas são distribuídas”, diz o projeto do Diaspora.