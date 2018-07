Convites para o novo Orkut à venda no Mercado Livre por até R$40

Se antes os convites do Google Wave eram os mais cobiçados da rede, isso mudou com a estreia da nova interface do Orkut apenas para convidados. Ontem à noite, o Google aparentemente liberou mais uma leva de convites para quem já estava dentro.

04/11/2009 | 16h59