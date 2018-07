Tem um iPhone? Então você não vai precisar correr para casa, para a TV ou para o computador para conferir os jogos da Copa do Mundo da África do Sul, que começa no dia 11 de junho. A rede BBC anunciou hoje que irá transmitir os jogos também pelo celular, por meio de um aplicativo gratuito que chega à iTunes Store, da Apple, em maio.

Utilizando uma conexão wireless ou 3G, você poderá assistir todas as partidas televisionadas pela rede britânica no seu smartphone.

Mas as capacidades do programa não param nisso. Além das partidas ao vivo, o aplicativo trará também vídeos com os melhores momentos de cada uma, além de tabelas, notícias dos times e feeds dos blogs de comentaristas da emissora.

Competindo com a BBC na audiência móvel, o canal esportivo ESPN também lançou um programinha especial para a competição, já disponível na iTunes Store. O ESPN 2010 World Cup (screenshot acima) mostra tabelas e resultados dos duelos, e é compatível tanto com o iPhone quanto com o iPod Touch.