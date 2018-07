A Fifa escolheu — após denúncias de corrupção — o Catar para ser a sede da Copa do Mundo de 2022. O emirado do Oriente Médio disputava, entre outros concorrentes, com o Japão. O fato de recentemente (em 2002) o torneio ter sido disputado no país em conjunto com a Coreia do Sul, fez com que desta vez a terra do sol nascente sentisse a necessidade de mostrar algo inovador. E eles tentaram. Os japoneses prometiam criar, entre muitas outras coisas, 208 arenas ao redor do mundo que exibiriam, ao vivo, os jogos da Copa em reproduções holográficas que dariam a sensação de se estar presenciando a partida.

Não deu para o Japão. Mas, seria legal se eles continuassem tocando este projeto para outro evento, não? Abaixo, imagens que ajudam a entender a proposta com esta nova tecnologia e o vídeo oficial da candidatura japonesa.