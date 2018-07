Como previsto anteriormente neste post (e pelo Stephen Shankland) o Facebook excluiu as funções do Facebook Friend Exporter do seu sistema. Entenda, Mark Zuckerberg não quer perder amigos. O Facebook, ao contrário do Google, não permite que a lista de amigos de um usuário seja exportada para outra plataforma.

Em sua página no Google+, Mohamed Mansour, o criador da extensão, disse estar ainda mais motivado para encontrar “uma diferente abordagem”.

“Isso é o que acontece quando sua extensão se torna famosa (…) Não se preocupem, estou produzindo uma nova versão. Estou extremamente chateado agora, porque isso prova que o Facebook domina todos dados dos usuários. Vocês não têm nada! Se fosse vocês, eu reclamaria isso para os meios de comunicação novamente. Falo seriamente… mais motivação para descobrir uma diferente abordagem”, diz.

Resta ainda outras saídas para o mesmo fim (siga as instruções do último parágrado da versão original deste post, “Alternativas”). Quem quiser passar seus contatos do Facebook para o Google+ pode ainda fazer a seguinte gambiarra: o Facebook não exporta contatos para redes sociais, mas e-mails como Hotmail e Yahoo Mail importam amigos de lá. E, por sorte (?), o Google+ pode buscar seus contatos justamente da lista de amigos do Hotmail ou Yahoo. Então, importe os contatos, vá ao Google+, entre em “Círculos”, vá em “Encontrar + convidar” e selecione a opção para importar desses sites.

* Post originalmente publicado às 9h30 do dia 05/07:

Rede social não é uma coisa tão simples assim. As pessoas investem tempo e simpatia agregando todos os amigos possíveis (conhecidos fora da tela ou não), subindo fotos, taggeando-as, comenta vídeos, criam grupos… Com a devida importância, parte da história do usuários fica ali naquele espaço virtual. Começar tudo isso do zero em outra rede, que nem tem tanta gente assim, não é pedir demais?

Pode até ser, mas o Google+ está engordando e cada vez mais pessoas estão indo também para lá (sem necessariamente abandonar o Facebook), e começando a recriar seus laços. Mas existe um grande grupo que nem se interessou pelo novo espaço, devido, muitas vezes, a preguiça. Nessas horas, não seria ótimo se alguma ferramenta simplesmente migrasse tudo que o usuário possui de uma rede para outra?

O Facebook Friend Exporter não migra “tudo” do Facebook para o Plus, mas, ao menos, passa todos os seus amigos para lá, o que já é um grande alívio. A ferramenta, que é uma extensão do navegador Chrome, do Google, copia todos os usuários e suas informações e envia um arquivo para o Gmail do usuário.

O programador Mohamed Mansour espera que sua criação não gere conflitos com o Facebook, já que aparentemente, o Friend Exporter violaria um dos Termos de Serviço da rede, que diz: “Não coletará conteúdo ou informações de usuários, ou acessará o seu Facebook, usando meios automatizados (…) sem a nossa permissão”.

“Eu espero que a extensão continue a funcionar depois disso (…) Os usuários do Google+ realmente querem os dados de seus amigos, mas o Facebook não permitirá que eles sejam exportados”, diz Mansour.

Exportando. Para funcionar a extensão, faça o seguinte:

1- Instale a extensão: usando o navegador Chrome, vá à Chrome Web Store e procure por “Facebook Friend Exporter” ou simplesmente clique aqui. Depois disso, clique em “Instalar”.

3- Clique em “Export Friends!”: depois de atualizada, uma nova aba deve surgir na barra horizontal superior do Facebook, entre Home e Profile, com o nome “Export Friends!”

4- Aceite os termos de serviço e comece: uma tela com as fotos de todos os seus amigos deve aparecer. Na barra superior, clique em “Let’s Start” e a cópia deve começar. Esse é o processo mais demorado. Tenha paciência, 300 contatos devem demorar cerca de 40 minutos.

5- Olhe o Gmail: Após concluído esse processo, apareça a opção de exportar para o Gmail ou para um arquivo .CSV, escolhe o Gmail e abra a página do seu e-mail. Lá, vá em Contatos, logo abaixo de “Mail”. Lá, haverá uma aba “Importado do Facebook”. Estão todos lá? Ótimo. Vá ao Google+, abra a aba Círculos, selecione “Find and Invite” (ou “Encontre + convidar”) e lá estarão todos os contatos que você acabou de copiar. Selecione-os e inclua nos círculos que quiser.

Veja o vídeo explicativo do software:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7w02BwAScHY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Alternativas. Outras formas de fazer o mesmo processo é indo ao Hotmail ou Yahoo Mail (se você tiver conta em um deles). Importe os contatos do Facebook para o seu e-mail em um dos endereços. Depois vá ao Google+ e, na tela dos Círculos, clique novamente em “Find and Invite” (ou “Encontrar + convidar”) e selecione um dos e-mails para importar os contatos de lá.