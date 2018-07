SEUL – O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira novas medidas para combater a dependência dos smartphones no país, após uma pesquisa revelar que mais de 25% dos adolescentes apresenta sintomas de dependência dos aparelhos.

Mais de um quarto dos adolescentes apresentou ano passado sintomas de abstinência com a falta de acesso aos seus telefones, número que é mais do que o dobro do registrado na última pesquisa, 11,4% em 2011.

Além disso, 11,8% dos sul-coreanos entre 10 e 54 anos usaram seus smartphones por 5,4 horas diárias em média em 2013, apontou a pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia de Seul, que classificou este segmento como grupo em “risco de dependência”.

A média de uso do “smartphone” entre as mais de 15 mil pessoas questionadas em um dos países tecnologicamente mais avançados do mundo é de 4,1 horas diárias.

O governo sul-coreano acredita que este fenômeno pode gerar um impacto negativo no cotidiano, especialmente entre os jovens, e que isto afetaria em último caso a economia do país.

Diante dos resultados o Ministério de Ciência e Tecnologia prometeu novas medidas como a implantação de programas obrigatórios de prevenção nos jardins de infância e centros de ensino em todos os níveis.

E revelou os planos de estabelecer centros de pesquisa nas principais cidades do país para combater o problema e oferecer serviços de consulta aos cidadãos.

Aproximadamente 72% dos sul-coreanos de todas as idades possuíam em 2013 algum tipo de aparelho inteligentes, significativamente maior que os 31,3% de 2011.

De todo o tempo que os usuários dedicam aos seus smartphones, 40,6% corresponde ao uso de aplicativos de mensagem móvel, 17,6% à leitura de notícias e 8,3% a jogos online, mostrou a pesquisa.

