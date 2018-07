Investigadores dizem ter encontrado endereços relacionados à Coreia do Norte; vizinho não se pronunciou

GWACHEON – Investigadores da Coreia do Sul culparam nesta terça-feira, 16, a rival Coreia do Norte pelo ataque online que atingiu em junho sites da mídia e do governo sul-coreanos, incluindo os do presidente e do primeiro-ministro do país.

Para o Sul, ataques foram preparados por seis meses. Foto: Ahn Young-joon/AP

Segundo o Ministério da Ciência da Coreia do Sul, a maior evidência da ligação de Pyongyang com os ataques de 25 de junho — data que marcou o 63 anos do início da Guerra da Coreia — é um endereço de protocolo de internet (IP) da Coreia do Norte encontrado em alguns dos sites e em códigos maliciosos.

Investigadores disseram que a Coreia do Norte foi considerada responsável pelos ataques depois de uma análise de endereços de internet, registros de acessos e 82 códigos maliciosos encontrados em servidores, computadores e sites atacados.

O ataque do mês passado foi o mais recente de várias outras ações desde 2009 cuja culpa foi atribuída à Coreia do Norte pelo vizinho, incluindo um ataque a emissoras e bancos sul-coreanos em março.

Pyongyang negou as acusações anteriores e culpou os Estados Unidos e a Coreia do Sul por um outro ataque, também em março, que derrubou sites do país por dois dias. O país não havia se pronunciado sobre as acusações desta terça-feira.

A equipe de investigadores do governo sul-coreano disse que o ataque de junho, que atingiu sites e servidores de 69 do governo e de empresas privadas, foi planejado por pelo menos seis meses. Parte da estratégia usado incluiu a invasão a sites de compartilhamento de arquivos da Coreia do Sul.

Chun Kilsoo, diretor do Centro de Segurança da Internet da Coreia do Sul, disse que os invasores tentaram roubar informações pessoais dos sites. Ele afirmou que os investigadores não detectaram se a informação foi roubada durante o planejamento para o ataque ou durante o ataque em si.

A mídia sul-coreana informou que informações pessoais de dezenas de milhares de pessoas foram roubadas do site da presidência do país e do partido do governo.

A acusação de Seul é feita um dia depois de uma reunião entre autoridades das duas Coreias falhou em chegar a um acordo para reabrir um parque industrial operado pelos dois países rivais. Uma nova rodada de negociação está programada para esta quarta-feira.

