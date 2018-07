Pais asiático investirá US$ 1,5 bilhão para estabelecer nova conexão; rede poderá baixar filmes em um segundo

SÃO PAULO – Conhecida popularmente como dona de uma das conexões de internet mais rápidas do mundo, a Coreia do Sul quer assegurar tal marca cada vez mais. Nesta quarta-feira, 22, o país asiático disse que investirá US$ 1,5 bilhão para desenvovler e aplicar popularmente uma rede 5G, com expectativa para permitir download de filmes inteiros em segundos.

De acordo com o ministro da Ciência coreano, a implantação da tecnologia deve demorar: a previsão é que a rede esteja disponível em 2020, mas superará em mil vezes a velocidade do 4G – que já é bastante rápida para o padrão brasileiro hoje.

“Ajudamos a criação dos serviços de 2G nos anos 1990, 3G nos anos 200 e 4G em 2010. Agora é hora de nos preparamos para o 5G”, diz o ministro em um comunicado à imprensa, fazendo referência ao fato de que a Europa, a China e os EUA já estão pensando à frente com o 5G.

A novidade também deve interessar às muitas fabricantes de smartphones coreanas – hoje, o país detém 30% do mercado global de smartphones, graças a empresas como Samsung e LG.