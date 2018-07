O Ministério das Comunicações sul-coreano pediu nesta quarta-feira que o Facebook revise sua política de privicacidade e forneça detalhes de como usa os dados pessoais dos seus mais de dois milhões de usuários no país.

A Comissão de Comunicações da Coreia do Sul (KCC) deu um prazo de 30 dias para que a companhia californiana, que comanda a maior rede social do mundo com mais de 500 milhões de usuários, para que explique como as informações pessoais são usadas nas inserções publicitárias, feitas para atingir certo público de acordo com o perfil.

Em um comunicado, a KCC afirmou que o Facebook não respeita as leis locais de comunicações e internet no que diz respeito às leis de privacidade. “O Facebook notifica de maneira inadequada a maneira como usa a informação privada”, diz.

A Coreia do Sul é um dos países mais conectados e com a melhor banda larga do mundo, mas, aidna assim, organizações como a Repórteres Sem Fronteiras denunciam que o governo exerce um grande controle sobre a rede, especialmente em sua relações com portais e redes sociais locais.

O Google e o YouTube estão sendo pressionado para adotar sistemas de identificação dos usuários, algo que a companhia se opõe veementemente. O serviço Street View foi suspenso no início do ano.

