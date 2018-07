O mundo corporativo entrou definitivamente nas redes sociais. Um estudo feito pela instituição Burson-Marsteller mostra que 79 das 100 empresas compõe o Fortune Global Index estão presente nas redes sociais (a pesquisa inteira você encontra aqui, em PDF).

Os sites mais usados pelas empresas são os mesmos que são usados pelo grande público: Twitter, Facebook e YouTube. O estudo aponta que 65% das empresas contam com perfil no microblog, 54% na rede criada por Mark Zuckerberg e metade tem uma página própria no maior site de vídeos do mundo. Porém, apenas 20% mantém um perfil em cada um destes sites e um blog corporativo.

As postagens também não são muito frequentes. Veja abaixo a média de postagens das empresas em cada uma das redes sociais:

A mais seguida

A empresa que está na liderança em número de seguidores no Twitter é a Sony. O perfil oficial do PlayStation conta com 115 mil seguidores e a página da Sony Pictures (divisão de filmes da empresa) tem 50 pessoas acompanhando cada tweet.

(Via Read Write Web)