SÃO PAULO – Confiança. Vai ser basicamente sobre isso a edição do BlackBerry World, evento anual de desenvolvedores da Research in Motion (RIM), que começa amanhã em Orlando, nos EUA.

Depois de um ano de números desanimadores, troca de executivos, problemas com o serviço de mensagens e lançamentos frustrados, a fabricante do BlackBerry precisa convencer consumidores e parceiros que ainda pode ser competitiva.

Segundo Tuong Nguyen, analista sênior de consumo da consultoria Gartner, a empresa precisa lidar ao mesmo tempo com diferentes desafios para enfrentar a crescente concorrência, acompanhar as tendências de mercado e atrair desenvolvedores para sua nova plataforma.

Lançado em outubro do ano passado, o novo sistema operacional BlackBerry 10, que será utilizado tanto no tablet PlayBook quanto nos smartphones da empresa, ainda não tem data para chegar ao mercado. Mas pode estar no centro da convenção.

Para Nguyen, o grande objetivo do encontro será vencer a relutância dos desenvolvedores (corporativos e independentes) em relação à plataforma BlackBerry.

“Um desenvolvedor quer alcançar o maior número possível de pessoas com seu aplicativo. Uma reclamação constante é que as versões dos sistemas operacionais da RIM são muito diferentes entre si, o que não permite que um mesmo aplicativo rode em diferentes aparelhos. A mudança para uma nova plataforma deve provocar ainda mais dúvidas”, diz.

Daí vem a necessidade de conquistar a confiança de desenvolvedores e empresas. Confiança de que a empresa conseguirá manter uma boa base de usuários. Confiança de que o novo sistema operacional dará conta de criar um banco de aplicativos tão chamativo quando as lojas do Android e da Apple.

Durante o evento, a RIM dará aos desenvolvedores o protótipo de um aparelho com o BlackBerry 10 (ainda não em sua versão final), para ajudá-los a fazer a migração da antiga para a nova plataforma.

Especula-se que um aparelho totalmente sensível ao toque, sem teclado físico, e que roda o BlackBerry 10 seja lançado em agosto para chegar às lojas em outubro desse ano, mas a RIM não confirma as datas.

