Jon Swartz

USA TODAY

São seis da manhã e milhares de corredores começam a tomar suas posições no centro de Austin, no Texas. Mas tudo que Dylan Cornelius consegue pensar é se o seu relógio Garmin Forerunner 221 está sincronizado com a lista de tempo de distância pregada no seu outro pulso.

“O relógio ajuda (a calcular) meu tempo de corrida e a tirar o máximo do meu desempenho”, diz Cornelius, de 45 anos, participante da 24ª maratona de Austin. “Para mim, o Garmin mudou tudo.”

Cornelius fazia parte de um grupo de cerca de 24 corredores prestes a começar a prova no percurso cheio de aclives e curvas da capital do Texas. Eles usaram relógios Garmin durante 12 semanas para treinar para a maratona. Quase todos creditaram ao aparelho ovalado o “aumento da motivação, desempenho e vantagem competitiva”, segundo uma pesquisa da Freescale Semiconductor, o principal patrocinador da corrida.

Atletas por todo o país estão usando aparelhos de atividade física em seus pulsos, peitos e pés para medir seu ritmo, distância e batimentos cardíacos. Na busca pela boa forma, eles estão ajudando a definir os contornos do mercado de vestíveis.

“É bom poder usar seu pulso e ouvidos para receber dados”, diz Dean Karnazes, autor do best-seller O Ultramaratonista. Hoje, ele usa um Fitbit Surge (cujo design ajudou a conceber) depois de começar com um Garmin seis anos atrás.

“Correr é muito mais popular agora, e a tecnologia vestível tornou a corrida mais conhecida”, diz Sujata Neidig, gerente de desenvolvimento de negócios para as América da Freescale. Ela terminou a maratona de Houston em meados de janeiro e correu em Austin também.

Potencial

O promissor mercado para vestíveis está lentamente transformando o país em guerreiros de fim de semana e potenciais corredores de longa distância, afirma o analista Geoff Blaber, vice-presidente de pesquisa para as Américas da CCS Insight.

A CCS Insight prevê que 214 milhões de vestíveis serão vendidos em 2017, incluindo 100 milhões de smartwatches (relógios inteligentes). A IDC, geralmente conservadora ao antecipar novos mercados, espera que 19 milhões de unidades tenham sido vendidas em 2014.

A paixão dos americanos por aparelhos como Fitbit Flex, Microsoft Band, Jawbone UP, Samsung Gear e outros pode ficar mais forte em abril, quando o Apple Watch chegar ao mercado. A CCS estima que a Apple venderá 20 milhões de relógios em seus primeiros 12 meses. A empresa de pesquisa Canalys diz que 720 mil smartwatches com o sistema Android Wear foram vendidos em 2014.

À medida que mais americanos monitoram a saúde com pulseiras, o raciocínio é que mais pessoas se juntarão a eles. O presidente da Apple, Tim Cook, declarou este mês que ficar sentado é “o novo câncer”.

A emergência da Apple anima um mercado que parece sem limites. O presidente da Freescale, Gregg lowe, observa que desenvolvedores estão aparecendo com novas ideias que vão se aproveitar do poder computacional de aparelhos cada vez menores. Ele menciona produtos com bom potencial como o Whistle, que mede a atividade física de cachorros.

Em busca da boa forma, corredores, ciclistas e outros atletas tradicionalmente se dispõem a gastar bem em qualquer aparelho que “melhore seu desempenho”, diz Mike Bell, vice-presidente corporativo e gerente-geral da divisão de novos aparelhos da Intel. “Há espaço para muitos tipos diferentes de aparelho”.