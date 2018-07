Como em quase tudo na internet, agora também dá para trapacear no Foursquare. Com US$49,99 você pode comprar um ‘mayorship’ permanente na rede social de geolocalização no GetMayor.com.

Ou seja – você desembolsa cerca de 70 reais para ser, para sempre, ‘mayor’ de algum lugar. Por US$4,99, o título é comprado só provisoriamente, e você pode perdê-lo pra algum outro maluco por 4square.

Para quem não se lembra, ganha o título de ‘mayor’ quem fizer mais ‘check-ins’ em determinado estabelecimento. Só que isso não traz vantagem nenhuma pro usuário, além de certo prestígio social e, no caso dos EUA, algumas vantagens promocionais em alguns estabelecimentos.

O método é mecânico: quando você paga o site, ele simplesmente vai fazer vários check-ins pra você e garantir que você se torne o prefeito. E garante: “Temos tecnologia a ser patenteada em check-ins para garantir que você sempre pareça um político honesto”.

O problema é que, se as únicas vantagens de ser prefeito forem prestígio social e promoções ocasionais, as duas podem se diluir se for tão fácil assim forjar o status de mayor. Ele vai perder o valor – como perdeu o valor o número de seguidores do Twitter depois da descoberta de uso de scripts, por exemplo. E aí, a graça da competição do Foursquare vai pelo ralo.