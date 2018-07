A ISOC, Internet Society, está comemorando 25 anos de existência. Um dos locais da festa foi em Los Angeles no campus da UCLA e incluiu uma visita à sala (3420, “Boelter Hall) do Prof. Leonard Kleinrock, pioneiro no projeto da rede Arpanet, da DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), uma agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Leia mais Leia as colunas anteriores de Demi Getschko

Logo na entrada, uma placa identifica a saleta como “o local de nascimento da Internet”. Dentro, outra placa, do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) comemorando o sucesso da Arpanet, mostra data e hora do “parto”: 22:30 de 29 de outubro de 1969. A Internet é filha da Arpanet, mas com diferenças: outro conjunto de protocolos a compõe, o TCP/IP que foi considerado “oficial” na DARPA em março de 1982. Em janeiro de 1983, toda a rede migrou para o TCP/IP e passou a ser conhecida como Internet devido ao IP (Internet Protocol). Assim, quem preferir vê-la como uma rede mais “jovem” pode adotar 1983 e dizer que a Internet tem 34 anos.

Internet é uma rede baseada na tecnologia de “chaveamento de pacotes de dados”, tema da tese de doutoramento de Kleinrock. Além dele, outros, como Paul Baran e Donald Davis, estudaram a tecnologia, mas foi o time de Kleinrock que logrou usá-la de fato na comunicação entre computadores. Na pequena 3420, além de pedaços do Sigma 7, computador da UCLA nessa conexão, está o primeiro IMP, o “interface message processor” fabricado pela BBN, uma empresa contratada. É uma caixa do tamanho de uma geladeira e que fazia a conexão de um computador à rede. O IMP liberou o computador de “entender” a rede e, com isso, diferentes fabricantes puderam participar. Os roteadores de hoje são os descendentes do IMP.

Seria, então, a Internet uma rede com objetivo militar? Bem, o dinheiro que financiou o projeto foi do Departamento de Defesa, mas há outros aspectos a considerar: muitos dos projetos da própria DARPA como, por exemplo, o GPS do nosso dia-a-dia, geraram produtos de amplo uso. O desenvolvimento da Arpanet esteve a cargo de pesquisadores jovens, de primeira água, e o ambiente da costa oeste norte-americana nos 70 era marcado por movimentos de abertura, libertários.

Se 1969 é ano de nascimento da Arpanet, é também o ano de Woodstock. Um dos ícones e pioneiro da rede, Jon Postel, falecido em 1998, além dos longos cabelos, perambulava com sandálias e mochila. Assim há que se separar o fato de o recurso ser militar, dos conceitos que nortearam o projeto.

Uma rede formada pela colaboração voluntária de milhões de redes autônomas, sem um centro de controle, distribuída, aberta e neutra, certamente refletia as tendências da época. E, por conta da competência e genialidade dos que escreveram seus protocolos, Vint Cerf, Robert Kahn, Steve Crocker e muitos outros, mantém-se íntegra, cada vez mais potente e rápida e com um elenco imenso e dinâmico de serviços (basta ver a impressionante Web, introduzida no início dos anos 90).

Kleinrock relembra: “o Licklider, chefe do projeto na DARPA, chegou com um monte de dinheiro e me disse: tome e faça algo útil com isso”. E eles fizeram!