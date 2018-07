Cursos de todas as áreas estão presentes na plataforma, de empreendedorismo à história do rock. Cursos de todas as áreas estão presentes na plataforma, de empreendedorismo à história do rock. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das mais famosas plataformas de ensino à distância do mundo, o Coursera acaba de chegar aos smartphones Android.

No último fim de semana, a entidade criada por dois professores da Universidade de Stanford lançou uma versão para Android de seu aplicativo, oferecendo mais de 600 cursos na palma da mão dos estudantes. Em dezembro, a plataforma online já havia lançado sua versão para iOS.

+ Coursera:

Pela web, uma revolução na educação

Coursera levanta US$ 1 mi com certificados

Brasil pegou firme no ensino online

Em ambas as versões, é possível escolher cursos, se inscrever e até acompanhar as aulas por download ou streaming de mais de 100 instituições de ensino, localizadas no mundo todo, em 12 línguas diferentes – incluindo o português. (Nenhuma universidade lusófona, entretanto, já fez parcerias com o Coursera).