Plataforma gratuita de ensino à distância começa a mostrar viabilidade com comprovantes de aproveitamento de estudos

SÃO PAULO – Criado em 2012 como canal online de aulas gratuitas de algumas das maiores universidades do mundo, o Coursera sempre gerou dúvidas a respeito de sua viabilidade financeira.

Entretanto, na quinta-feira, 12, a plataforma de ensino à distância começou a dar provas de que pode andar com suas próprias pernas, levantando US$ 1 milhão com certificados de aproveitamento de estudos em apenas nove meses.

Chamado de “Signature Track”, o programa consiste em que estudantes que queiram um certificado por terem concluído cursos na plataforma paguem uma taxa (entre US$39 e US$69) para obtê-los.

Ainda que tal certificado, por exemplo, não sirva para aproveitamento de créditos em um curso superior comum, é algo tangível para o estudante, e um primeiro passo para que o Coursera se estabeleça não só como experiência, mas também como negócio. Atualmente, 83 instituições do mundo são parceiros do programa, em um número que só tem crescido nos últimos meses.