NYT Além dos Estados Unidos, governos da Colômbia, Costa Rica, Grécia, Malásia, Panamá, Ucrânia e Uzbequistão também fazem parte do programa

O Coursera, plataforma de ensino online, está oferecendo mais de 3,8 mil cursos gratuitos para pessoas desempregadas durante pandemia de coronavírus. Segundo o site americano Gizmodo, a empresa está trabalhando em parcerias com governos federais para oferecer os cursos como treinamento para quem precisa voltar ao mercado de trabalho.

Entre as opções de estudo, estão cursos nas áreas de tecnologias emergentes, aprendizado de máquinas, big data e carreiras relacionadas a negócios e administração. O objetivo do programa é desenvolver ou aperfeiçoar habilidades para permitir que as pessoas atingidas pela crise possam ainda buscar outro emprego.

Para participar dos cursos, porém, é necessário estar em um país conveniado à plataforma. Os Estados Unidos serão o primeiro país a receber o benefício e os governos da Colômbia, Costa Rica, Grécia, Malásia, Panamá, Ucrânia e Uzbequistão também vão fazer parte do programa. Ainda não está claro como os brasileiros poderão usufruir da novidade.

"O Coursera, juntamente com sua comunidade de parceiros, está pronta para atender os milhões de trabalhadores que perderam seus empregos e terão dificuldade em retornar em uma economia lenta", disse Jeff Maggioncalda, presidente do Coursera, para a revista americana Forbes.