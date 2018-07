SÃO PAULO – A Creative Commons, organização responsável pela licença livre de conteúdo de mesmo nome, acaba de lançar uma coletânea de músicas distribuídas sob a licença de artistas de 25 países diferentes, incluindo o Brasil.

A organização, criada pelo professor Lawrence Lessig em 2001, tem por objetivo divulgar conceitos como o de livre compartilhamento de ideias, conhecimento e cultura pela internet. Divulgar trabalhos de artistas que optaram por permitir a distribuição de suas criações é um dos modos de atingir esse objetivo.

Teresa Nobre, do Creative Commons de Portugal, disse em um post no blog da entidade, conta como a ideia surgiu quase que naturalmente depois da primeira coletânea feita apenas entre as filiais europeias, em 2012 – 10 anos depois de saírem as primeiras licenças em creative commons.

A lista de músicas foi montada a partir de indicações dos escritórios regionais. Nobre ressalta o orgulho de poder contar com “grandes nomes” da música entre os artistas que optaram por licenciar livremente suas músicas dessa vez, são eles: Dead Combo (Portugal), Mendes Brothers(Cabo Verde), a Orquestra Sinfônica Nacional da Dinamarca, e BNegão e os Seletores de Frequências, representando o Brasil.

Há músicas de artistas dos 25 países que contam com representações da Creative Commons, entre eles estão Índia, Israel, Japão, Quênia, Macau, Mongólia, Filipinas, Venezuela e Argentina.

A mixtape está disponível para download pelo Free Music Archive e pelo Internet Archive. É possível ouvir diretamente pelo SoundCloud (abaixo), o resultado é uma viagem ao mundo através da música.