Após um tempo sem lançamentos interessantes, a Creative voltou à ativa. A empresa acaba de apresentar seu Zii Egg, concorrente à altura do iPod Touch. O PMP usa o sistema “StemCell Computing”, que permite que ele rode com o sistema Plaszma ou com o Android – a versão recém-lançada é dedicada a desenvolvedores.

O aparelho tem memória de 32gb, tela 320×480 multitouch, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, saída de vídeo 1080p, câmera frontal e traseira e reprodução de vídeos HD. Só não é (por enquanto) um celular. O brinquedinho custa de US$ 199 a US$ 400.

Assista à demonstração:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/CZ6It6z05rg" width="460" height="240" wmode="transparent" /]

Via Engadget.