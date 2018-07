PayPal apresentou sistema de pagamento offline, que permite pagar conta só com o número de celular e um código

SÃO PAULO – No início deste mês, o PayPal apresentou seu sistema de pagamento em lojas físicas nos EUA. Ele permite que o comprador pague a conta usando apenas o número de celular e um código ou um cartão PayPal em lojas da rede Home Depot. “Você não precisará levar a carteira”, disse Anuj Nayar, porta-voz da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Mal foi lançado, e o serviço já tem um novo rival. A Boku, companhia de pagamentos móveis online, revelou na quinta-feira um serviço que permite que pessoas paguem a conta como celular em qualquer estabelecimento que aceite cartões de crédito.

A empresa já oferece um serviço de cobrança em conta telefônica em mais de 60 países. Ele permite o pagamento por meio do número de celular e debita o valor da compra na conta do telefone. Mas esse serviço é em geral limitado para compras online de baixo valor. A nova plataforma da Boku, conhecida como Boku Accounts, permite compras em lojas físicas. O serviço será oferecido aos assinantes por suas operadoras, com suas marcas, e a Boku operará o sistema primário.

E outro. O Google também está tentando introduzir seu serviço Google Wallet em lojas, por meio de parcerias com gigantes como MasterCard e Citigroup.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 27/2/2012