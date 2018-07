Segundo pesquisa, alta foi de 60% em 2001

FOTO: ReproduçãoLEGENDA

SÃO PAULO -A venda de notebooks no Brasil cresceu 60% em 2011, informou nesta quarta-feira, 28, a agência de pesquisa de mercado GfK Consumer Goods.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

Segundo o levantamento, o valor total de vendas no ano foi de 5 milhões de unidades. Além disso, os preços dos produtos caíram 20% em relação ao ano anterior. Segundo a consultoria, mais de um terço das vendas de notebooks já está abaixo de R$ 1.000.

Os computadores tablet responderam por 5% das vendas no varejo brasileiro.

/ Bruno Federowski (REUTERS)