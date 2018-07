Levantamento mostra que cresceu número de concessões de acesso a dados privados do Facebook em favor de autoridades/em>

NOVA YORK – Autoridades norte-americanas estão cada vez mais obtendo permissão para buscar dados no Facebook e têm, frequentemente, conseguido acesso detalhado a contas de usuários sem o conhecimento deles.

Uma análise da base de dados judiciais de Westlaw feita pela Reuters mostra que, desde 2008, juízes federais concederam ao menos duas dúzias de permissões para buscas em contas individuais do Facebook.

Muitos dos pedidos solicitavam uma lista de dados pessoais como mensagens, atualizações, links para videos e fotografias, calendários de eventos passados e futuros, publicações do mural e solicitações de amizade rejeitadas.

Agências federais que solicitaram as permissões incluem o órgão federal de investigação FBI, a Força Administrativa de Narcóticos e o serviço de imigração e controle de fronteiras dos Estados Unidos. As investigações vão de tentativas de estupro a terrorismo.

A análise dos dados de Westlaw indica que as instituições federais receberam ao menos 11 permissões para buscar dados no Facebook desde o início de 2011, quase o dobro do total apurado para o ano de 2010.

O número exato de permissões é difícil de determinar, em parte por conta de alguns registros são confidenciais e as soliciações oficais têm, frequentemente, nomes incomuns.

Em entrevista à Reuters, o vice-presidente de segurança do Facebook, Koe Sullivan, se recusou a divulgar o dado sobre os acessos. Ele disse que o Facebook mantém confidencialidade sobre a privacidade de usuários e frequentemente vai contra iniciativas de autoridades com a intenção de buscar dados.

/ Jeff John Roberts (REUTERS)