Organismos policiais estão pedindo cada vez mais informações às operadoras sobre usuários, mensagens e localizações

SÃO PAULO – Em 2011, órgãos policiais americanos fizeram 1,3 milhão de solicitações de informações de usuários às operadoras do país. Entre os vários tipos de informações buscadas, estavam mensagens de texto e localização de usuários. As informações são do New York Times.

FOTO:Reprodução/FBI

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

As solicitações vieram em forma de instrumentos como pedidos de emergência policial, ordens judiciais e intimações. Em muitos casos considerados “legalmente questionáveis ou não-justificáveis”, as operadoras rejeitaram os pedidos.

O Congresso americano solicitou relatórios de nove operadoras americanas, incluindo Verizon, AT&T, Sprint e T-Mobile. A AT&T informou que o total desse tipo de pedido triplicou nos últimos cinco anos, chegando a 700 por dia. Destes, 230 foram classificados como “emergências” e permitiam acesso a mensagens de texto, chamadas e localizções. A Sprint registrou o maior número de pedidos: 1.500 diários.

Segundo o jornal, é a primeira vez que dados sobre o monitoramento de celulares pelas agências da lei em âmbito nacional são reunidos.

A operadoras afirmaram terem montado grandes equipes com advogados, analistas de dados e especialistas em “clonagem telefônica”, entre outros profissionais, que trabalham 24 horas por dia para lidar com a demanda.

“Em toda cena do crime, existe algum tipo de dispositivo móvel”, disse ao New York Times o chefe dos investigadores de Rockland County, em Nova York, que também trabalha em políticas e operações de investigação na Associação Internacional de Delegados de Polícia. De acordo com ele, a necessidade da polícia usar esse tipo de tecnologia “cresceu tremendamente e é absolutamente vital”.

A matéria relata como esse tipo de monitoramento vem tirando o lugar do tradicional grampo telefônico, que teria registrado uma queda de 14% nos mandados de autorização. O método antigo é mais caro e complicado legalmente.

Chris Calabrese, advogado da ONG de direitos civis ACLU, expressou preocupação com a coleta de dados que não têm ligação real com crimes e com o armazenamento indefinido dessas informações nos bancos de dados dos organismos policiais.

“Não existem normas de conduta”, alertou. “Ninguém está dizendo ‘não use essas ferramentas’. O que estamos pedindo é que se faça segundo parâmetros consistentes e de uma maneira que reconheça que estas são ferramentas que realmente podem ter impacto na privacidade das pessoas.”