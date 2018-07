Em 2009, mais brasileiros optaram pelas alternativas online ao MSN para conversar com os amigos na internet. Os acessos ao sites eBuddy.com, Meebo, Iminent e Imo.im – que costumam ser opções para entrar no MSN quando o programa é bloqueado no trabalho ou quando nem está instalado no computador – cresceram drasticamente no ano passado de acordo com números da Comscore divulgados hoje.

O eBuddy passou de 419 mil usuários em dezembro de 2008 para 1,8 milhão, no último mês de 2009. Um aumento de 330%. O Meebo e o Yahoo Messenger cresceram 103%, chegando a 840 mil e 495 mil usuários respectivamente. O Imo.im é outro que tem ganhado usuários do País. Foi de 27 mil para 95 mil em um ano, crescendo 248%.

Mas o site que mais ganhou usuários proporcionalmente em 2009 foi o Iminent, que passou de 51 mil para 686 mil. Em segundo lugar veio o Skype, com 1.166% de crescimento, que foi usuado por 352 mil internanutas brasileiros em dezembro de 2009, contra 28 mil, no ano anterior.

O número de internautas que usaram o Windows Live Messenger (o nome oficial do MSN) cresceu pouco (2%), mas o programa da Microsoft continua disparado na liderança, com 21,5 milhões de usuários em dezembro.

Já o aplicativo do Gtalk, que também é acessado nos sites do Google, como o Gmail e o Orkut, perdeu 5% de usuários brasileiros, chegando a 162 mil internautas.

E-MAIL

A Comscore também divulgou os dados de acesso aos webmails no Brasil. O Hotmail continua sendo o líder absoluto, sendo acessado por 20,1 milhões de internautas no mês passado. Um aumento de 18% em um ano. O Gmail também cresceu bastante (51%) e é o segundo webmail mais usado do País, atingindo 8,39 milhões de usuários. O Yahoo, que perdeu o posto para o Gmail, ficou com 7,12 milhões de usuários e crescimento de 20%.

De acordo com a pesquisa, 81% dos usuários do Gmail também usam o Hotmail. Do lado contrário, 34% dos internautas que entraram no Hotmail também usaram o Gmail. Uma hipótese é que os usuários que começaram a usar o Gmail não abandonaram suas contas no e-mail da Microsoft.