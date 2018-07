Pesquisa na Nielsen revela que quantidade de CDs vendidos no país caiu no primeiro semestre deste ano

LOS ANGELES – As vendas de CDs nos Estados Unidos caíram no primeiro semestre após terem crescido no ano passado, enquanto os downloads pagos de músicas subiram, divulgou nessa quinta-feira, 5, a Nielsen SoundScan.

—-

Foram vendidos 150,5 milhões de CDs nos Estados Unidos no primeiro semestre, 3% a menos que no mesmo período de 2011. Já as vendas de músicas pela internet tiveram alta de 6% e somaram 698 milhões de cópias.

Os números gerais da indústria fonográfica, considerando downloads de música e CDs físicos e digitais, mostram uma alta de 4% no primeiro semestre, para 853,2 milhões de unidades.

“Embora as vendas do varejo continuem enfrentando dificuldades diante das tendências do mercado, as vendas digitais devem ter mais um ano recorde”, previu o vice-presidente-sênior de desenvolvimento da Nielsen, David Bakula. ”A força de outros formatos digitais cobrados, incluindo streaming, é igualmente estimulante”, acresentou.

O CD 21, da cantora britânica Adele, continua o mais bem-vendido no ano, em um total de 3,69 milhões de cópias. Somebody that I used to know, do australiano Gotye com a neozelandesa Kimbra, foi a música com mais downloads pagos: 5,5 milhões.

/ Piya Sinha-Roy (REUTERS)