Varejo online deve crescer 20% em relação a 2010; no ano passado, alta foi de 40% em relação a 2009

SÃO PAULO – A expansão das vendas do comércio eletrônico durante a época de compras de Natal deve cair pela metade este ano em relação a 2010, segundo a empresa de pesquisa de mercado e-bit.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

De acordo com a companhia, no período natalino deste ano, considerado entre 15 de novembro e 24 de dezembro, o comércio eletrônico deverá crescer nominalmente 20% em relação a 2010, para cerca de R$ 2,6 bilhões. No ano passado, o crescimento havia sido de 40% sobre 2009.

“Essa desaceleração se deve a alguns fatores: menor crescimento econômico, queda no poder de compra, a crise internacional que vem afetando a economia”, afirmou a e-bit em comunicado.

No levantamento, a e-bit estima que o valor médio das compras pela internet durante o período natalino deve se manter na faixa dos R$ 350.

/ Alberto Alerigi Jr. (REUTERS)