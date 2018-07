Agora qualquer um pode criar um aplicativo. É o que propõe o Google com sua mais nova criação, o App Inventor. Traduzindo de forma literal, a ferramenta se chama Inventor de Aplicativos. Com ele a empresa quer que qualquer pessoa possa criar seu aplicativo para Android. Qualquer pessoa mesmo: o Google garante que este programa será tão simples que mesmo pré-adolescentes que nada sabem de programação poderão pensar e colocar em prática sua ideia de aplicativo.

Para tornar essa ideia possível, o App Inventor se baseia não em códigos de texto. Ao invés disso, propõe que a pessoa pense visualmente como quer construir o aplicativo. E então, para cada ação que se deseje desenvolver, basta selecionar um botão correspondente a isso. Soa abstrato, mas pelo que se pode ver pelas imagens divulgadas realmente parece fácil. Por exemplo: se você quer adicionar uma imagem no seu aplicativo, há um botão específico para subir imagens; se você quer quer colocar uma caixa de texto, também. No post em que anuncia a nova ferramneta, o Google garante que existem botões “para tudo que é possível fazer com um Android”. Para você entender melhor, de uma olhada nas imagens da interface do App Inventor que estão abaixo:

O App Inventor será integrado a um sistema de GPS. Assim, você poderá criar um aplicativo que sabe onde você está e segundo os exemplo da própria empresa, isso permite “fazer aplicativos que te lembrem onde seu carro está estacionado, que localize colegas em shows e montar seu próprio tour em museus”.

Também poderão ser feitos aplicativos relacionados a telefonia, como um que responde com uma mensagem de texto automática quando alguém te liga enquanto você dirige. Por fim, o “App Inventor abre um caminho para você se comunicar com a internet. Se você sabe criar aplicativos na web, você pode usar o App Inventor para construir aplicativos de Android que conversem com seus sites favoritos, como Amazon e Twitter”.