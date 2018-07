Um dos criadores do Kinect, o japonês Kudo Tsunoda prevê “uma nova era para o entretenimento eletrônico” com a chegada de sistemas de reconhecimento de gestos ao mercado de games. Antes chamado de Projeto Natal, o Kinect é um acessório para o console Xbox 360.

Na Europa, seu lançamento está marcado para o dia 10 de novembro, mas os mais apressados puderam testá-lo na Gamescon, feira de games que acontece em Colônia, na Alemanha.

“Para muitas pessoas, os videogames eram complicados por causa dos controles. Mas o Kinect pode mudar essa percepção, pois apenas pede que você se mova e fale, coisas que o ser humano faz de forma natural”, explicou Tsunoda.

O xis da questão era encontrar um sistema de mais fácil de interagir, e desta reflexão nasceu o Kinect. “Todo mundo sabe como saltar, rolar, girar sobre si mesmo ou falar. Eu acho que é a maneira ideal de atrair pessoas que normalmente não jogam videogames”, diz Tsunoda.

E mais que isso: o acessório pode até ajudar a realizar algumas tarefas antes impossíveis. O exemplo é o próprio Tsunoda. “Eu era um dançarino terrível. Minha esposa gosta de dançar, mas eu era tão desajeitado que ele não queria ir comigo. Agora, depois de cerca de mês jogando, eu melhorei muito”, brinca.

Apesar da euforia, Tsunoda também respondeu algumas críticas. Muitos têm observado uma defasagem entre os movimentos e a resposta do dispositivo. “O primeiro Xbox era muito diferente do que o que temos agora. Com o passar do tempo, os consoles evoluem, e o mesmo vai acontecer com o Kinect”, defende. O aparelho custará cerca de US$ 190.

JULIO SORIA (EFE)