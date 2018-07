Ou pelo menos é isso que o garoto do outro lado do estande da Microsoft durante o Japan Linux Symposium deve estar pensando. Ao participar do evento no Japão, o criador do sistema operacional livre que é o principal concorrente do Windows não resistiu ao convite feito por um fã para posar em frente à lojinha que a Microsoft abriu (no meio de um evento Linux) para anunciar seu novo lançamento. O sorriso forçado de Torvalds é inequivocadamente sarcástico, como o polegar levantado – e, após posar para a foto, ele ainda comprou uma cópia do novo Windows. A notícia é do blog Engadget.