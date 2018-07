Produtores de ‘Mega Conspiracy’ garantem que se trata de um documentário imparcial e não um ‘anúncio do Megaupload’

FOTO: Gino Demeer/Reuters

LOS ANGELES – A história do fundador do site Megaupload, Kim Schmitz, conhecido como Kim Dotcom, e a polêmica sobre a pirataria na internet inspiraram o documentário Mega Conspiracy, informou nesta quarta-feira o jornal The Hollywood Reporter.

O ator e produtor Donovan Leitch (Tempo de Glória) e o amigo e sócio de Dotcom, Alex Mardikian, já realizaram mais de 60 horas de entrevistas com o fundador do site e outros funcionários do Megapload acusados de violar leis de direitos autorais.

Leitch, Mardikian e o cineasta neozelandês Fergus Milner são os produtores do projeto, que ainda não fechou com uma distribuidora. Lardikian, no entanto, disse que as negociações com um “grupo respeitado” já estão adiantadas.

A opção de que o próprio Dotcom, cujo site disponibilizava conteúdos audiovisuais protegidos pela lei da propriedade intelectual, distribuísse o documentário foi descartada pelos produtores.

“Isso impede que a obra seja imparcial. Desta forma, não seria um documentário, e sim um anúncio do Megaupload. Isso é o que estamos evitando”, explicou Mardikian, que chegou a ter uma empresa de roupas com sede em Hong Kong financiada parcialmente pelo site de Kim Schmitz. O negócio de Mardikian foi fechado como parte da operação contra o Megaupload.

“Kim é parte da história, mas queremos contar toda a história”, comentou Leitch, que se reuniu três vezes com Dotcom nos últimos meses.

Dotcom, que está em liberdade condicional, foi detido em janeiro em Auckland, na Nova Zelândia, como parte de uma operação internacional contra a pirataria realizada pelos Estados Unidos e que forçou o encerramento das atividades do Megaupload.

Os EUA acusaram os responsáveis pelo site de danos contra a propriedade intelectual no valor de pelo menos US$ 500 milhões. O agora milionário Dotcom enfrenta ao lado de três executivos da extinta companhia um processo de extradição que começará em agosto.

Atualmente, Kim Schmitz está lançando seu primeiro álbum de música. Paralelamente ao documentário, o jornalista Neil Strauss prepara a biografia de Dotcom.

