Você é daqueles que sente saudade do Orkut, com direito aos recados, os depoimentos e as comunidades? Pois então: o criador da rede social, o turco Orkut Büyükkökten, divulgou nesta quarta-feira, 22, sua nova rede social. Chamada Hello, o serviço está disponível para iOS e Android em quatro países – Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá.

"O Hello é a primeira rede social construída através de amizades profundas, e não de 'curtidas'", disse Büyükkökten, ao apresentar sua rede social, cuja estreia no Brasil está prevista para agosto de 2016. "Eu inventei a hello para ajudá-lo a conectar-se com pessoas que compartilham das suas paixões", afirmou o engenheiro.

Büyükkökten trabalhou por 16 anos no Google e deixou a empresa em março de 2014, alguns meses antes do Google acabar com sua principal criação – que nunca deixou de estar no modo "beta".

Segundo o site oficial da rede social, cada usuário terá um perfil próprio, por meio do qual poderá se conectar com "personas" – comunidades focadas em paixões particulares, que também determinarão o "folio", espécie de linha do tempo que mostrará conteúdo relevante de acordo com seus interesses.

A plataforma terá ainda um sistema de recomendação de amigos, baseado nos interesses, personalidade e localização do usuários, e um placar, que mostrará a força social do usuário para trazer contribuições relevantes à rede.

"Quero que você faça novos amigos no Hello: amigos que vão realmente se importar com você no mundo real", explicou Orkut.