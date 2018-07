Rovio revela mais detalhes sobre ‘Amazing Alex’, game que vai lançar em breve para iOS e Android

HELSINQUE – Após o grande êxito de Angry Birds, a companhia finlandesa Rovio Entertainment anunciou nesta sexta-feira, 11, que prepara o lançamento de um novo game, Amazing Alex, que será disponibilizado para os sistemas iOS e Android.

O executivo-chefe da Rovio, Mikael Hed, explicou em entrevista à emissora finlandesa YLE que o novo aplicativo será uma adaptação de Casey’s Contraptions, lançado em 2011. No jogo, o objetivo é criar artefatos e colocar diversos objetos na tela para superar distintas provas.

Segundo Hed, a Rovio adquiriu os direitos de Casey’s Contraptions e atualmente trabalha no desenho da nova versão do game. A ideia da empresa finlandesa é usar a mesma estética e dinâmica de Angry Birds, o jogo para celular mais baixado da história.

O executivo-chefe da Rovio também explicou que decidiram mudar o nome do jogo para Amazing Alex (O assombroso Alex, em tradução livre) porque o título original era, em sua opinião, difícil de ser pronunciado em muitos países não anglo-saxões.

Recentemente, as quatro versões de Angry Birds lançadas até o momento já superaram uma considerável marca: 1 bilhão de downloads em pouco mais de dois anos.

“A pressão sobre a qualidade é muito forte. Queremos manter o alto nível que os fãs de Angry Birds aprenderam a desfrutar”, assegurou Hed.

Assim como fizeram com o famoso game dos pássaros furiosos e dos porcos verdes, o objetivo da Rovio é criar uma grande franquia de entretenimento em torno de Amazing Alex para poder comercializar outros produtos relacionados, como brinquedos, acessórios, séries de desenhos animados e artigos de merchandising.

Fundada em 2003 como um pequeno estúdio de game, a Rovio Entertainment deu seu grande salto ao mercado mundial em 2009 – mesma época do lançamento de Angry Birds, um jogo criado especificamente para iPhone e iPod Touch da Apple.

Em 2011, a companhia com sede em Espoo, na Finlândia, multiplicou por dez seu número de empregado e seu faturamento – até os US$ 97,6 milhões -, e ainda conseguiu que 200 milhões de pessoas jogassem mensalmente de forma ativa o Angry Birds.

